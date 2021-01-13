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Более 80 тыс. жителей Ивановской области лишились отопления из-за аварии

Ведомости

Почти все жители города Кинешма в Ивановской области – более 80 тыс. человек – остались без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного регионального ГУ МЧС.

«Без отопления и горячей воды сейчас порядка 900 многоквартирных домов, более 10 тыс. частных домов. Всего более 80 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

По данным дежурного ГУ МЧС по Ивановской области, авария произошла в 18:10 мск. К работе по устранению последствий аварии привлечен 21 человек и шесть единиц техники.

Агентство отмечает, что в Кинешме проживают 80,9 тыс. человек. В МЧС сообщили, что температура воздуха в городе составляет минус 14 градусов по Цельсию. Осадков не наблюдается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных