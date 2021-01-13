Более 80 тыс. жителей Ивановской области лишились отопления из-за аварии
Почти все жители города Кинешма в Ивановской области – более 80 тыс. человек – остались без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного регионального ГУ МЧС.
«Без отопления и горячей воды сейчас порядка 900 многоквартирных домов, более 10 тыс. частных домов. Всего более 80 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.
По данным дежурного ГУ МЧС по Ивановской области, авария произошла в 18:10 мск. К работе по устранению последствий аварии привлечен 21 человек и шесть единиц техники.
Агентство отмечает, что в Кинешме проживают 80,9 тыс. человек. В МЧС сообщили, что температура воздуха в городе составляет минус 14 градусов по Цельсию. Осадков не наблюдается.