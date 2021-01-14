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В ВОЗ допустили более тяжелый год пандемии коронавируса

Ведомости

Второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым, чем первый, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе трансляции ВОЗ в Facebook

«Заканчивается первый год и начинается второй год (пандемии коронавируса. — Ведомости). Может быть еще тяжелее», — сказал Райан.

Представитель ВОЗ отметил, что нужно сфокусироваться на позитивном опыте стран в борьбе с пандемией. Нужно изучить, какие меры борьбы с коронавирусом сработали в каждой стране, и передать эти знания другим странам.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 января, в мире зарегистрировано 92,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 2 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Первое место занимают США — более 23 млн случаев, на втором месте Индия — почти 10,5 млн, на третьем месте Бразилия — более 8,2 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных