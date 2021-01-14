В ВОЗ допустили более тяжелый год пандемии коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 января, в мире зарегистрировано 92,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 2 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Первое место занимают США — более 23 млн случаев, на втором месте Индия — почти 10,5 млн, на третьем месте Бразилия — более 8,2 млн.