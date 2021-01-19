Для врачей и учителей закупят планшеты с отечественной ОС «Аврора» на 19,4 млрд руб

По его словам, до 2024 г. планируется поставить около 700 тыс. планшетов. Кроме того, названные средства также пойдут на обеспечение врачей и учителей мобильной связью и интернетом, а также на разработку приложений. Кроме того, неназванный источник газеты уточнил, что часть из упомянутых ассигнований выделят на разработку и производство новых чипсетов для устройств с поддержкой 5G.