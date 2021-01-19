Для врачей и учителей закупят планшеты с отечественной ОС «Аврора» на 19,4 млрд руб
На обеспечение учителей и медиков планшетами с отечественной операционной системой (ОС) «Аврора» из бюджета потратят 19,4 млрд руб., рассказал «Коммерсанту» заместитель главы Минцифры Андрей Черненко. Всего на модернизацию сервисов госуслуг и т.п. из бюджета предлагается выделить более 118 млрд руб.
По его словам, до 2024 г. планируется поставить около 700 тыс. планшетов. Кроме того, названные средства также пойдут на обеспечение врачей и учителей мобильной связью и интернетом, а также на разработку приложений. Кроме того, неназванный источник газеты уточнил, что часть из упомянутых ассигнований выделят на разработку и производство новых чипсетов для устройств с поддержкой 5G.
Сейчас планшеты на ОС «Аврора» производят российские IT-компании «Аквариус» и «Байтэрг». Издание делает вывод, что именно они станут получателями 19,4 млрд руб. из бюджета. В компаниях на запросы газеты не ответили.
«Аврора» (бывшая Sailfish) – единственная мобильная операционная система в реестре отечественного софта, который дает преимущества на госзакупках. Ее разрабатывала финская компания Jolla Oy, основанная в 2011 г. бывшими сотрудниками Nokia. После начала финансовых проблем у финской компании с 2015 г. проект стал переходить под контроль российской компании «Вотрон» Григория Березкина. В 2016 г. ее доля достигла 61,5%. Проектом также занялась «Открытая мобильная платформа – центр разработок», подконтрольная супруге бизнесмена Ольге и сыну экс-гендиректора ЕСН Владимиру Верозубу.
В то же время доля «Ростелекома» в обеих компаниях-разработчиках «Авроры» составляет 75%. «Ростелеком» к весне 2020 г. потратил на развитие ОС около 7 млрд руб. и оценивал свои ежегодные затраты на нее в 2,3 млрд руб.
ОС «Аврора» уже была установлена на 360 000 планшетов для переписи населения, которая планировалась на 2020 г. (перенесена 2021 г.) В 2017 г. 15 000 устройств на ней закупила «Почта России», а в ноябре 2019 г. РЖД объявила, что проектирует смартфоны на «Авроре».