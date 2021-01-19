Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Для врачей и учителей закупят планшеты с отечественной ОС «Аврора» на 19,4 млрд руб

Ведомости

На обеспечение учителей и медиков планшетами с отечественной операционной системой (ОС) «Аврора» из бюджета потратят 19,4 млрд руб., рассказал «Коммерсанту» заместитель главы Минцифры Андрей Черненко. Всего на модернизацию сервисов госуслуг и т.п. из бюджета предлагается выделить более 118 млрд руб.

По его словам, до 2024 г. планируется поставить около 700 тыс. планшетов. Кроме того, названные средства также пойдут на обеспечение врачей и учителей мобильной связью и интернетом, а также на разработку приложений. Кроме того, неназванный источник газеты уточнил, что часть из упомянутых ассигнований выделят на разработку и производство новых чипсетов для устройств с поддержкой 5G. 

Сейчас планшеты на ОС «Аврора» производят российские  IT-компании «Аквариус» и «Байтэрг». Издание делает вывод, что именно они станут получателями 19,4 млрд руб. из бюджета. В компаниях на запросы газеты не ответили. 

«Аврора» (бывшая Sailfish) – единственная мобильная операционная система в реестре отечественного софта, который дает преимущества на госзакупках. Ее разрабатывала финская компания Jolla Oy, основанная в 2011 г. бывшими сотрудниками Nokia. После начала финансовых проблем у финской компании с 2015 г. проект стал переходить под контроль российской компании «Вотрон» Григория Березкина. В 2016 г. ее доля достигла  61,5%. Проектом также занялась «Открытая мобильная платформа – центр разработок», подконтрольная супруге бизнесмена Ольге и сыну экс-гендиректора ЕСН Владимиру Верозубу.​

В то же время доля «Ростелекома» в обеих компаниях-разработчиках «Авроры» составляет 75%. «Ростелеком» к весне 2020 г. потратил на развитие ОС около 7 млрд руб. и оценивал свои ежегодные затраты на нее в 2,3 млрд руб. 

ОС «Аврора» уже была установлена на 360 000 планшетов для переписи населения, которая планировалась на 2020 г. (перенесена 2021 г.) В 2017 г. 15 000 устройств на ней закупила «Почта России», а в ноябре 2019 г. РЖД объявила, что проектирует смартфоны на «Авроре».

Чиновники и госкорпорации смогут безопасно общаться на удаленке

Сервис видеоконференцсвязи TrueConf адаптировали для процессора Baikal-M

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных