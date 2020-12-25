Чиновники и госкорпорации смогут безопасно общаться на удаленке

Чиновники и госкорпорации смогут безопасно общаться на удаленкеСервис видеоконференцсвязи TrueConf адаптировали для процессора Baikal-M
TrueConf, сервис видеоконференцсвязи (ВКС) российской разработки, адаптировали для работы на отечественных процессорах Baikal-M. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Совместимость этих технологий даст возможность пользоваться ВКС-сервисами, в частности, госорганам и госкорпорациям, которые будут обязаны соблюдать закон об импортозамещении.
С 2022 г. Минпромторг планирует обязать российских производителей вычислительной техники использовать отечественные процессоры. Новым требованиям должна будет соответствовать вычислительная техника, поставляемая в рамках госзакупок, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на представителя Минпромторга. Осенью этот законопроект прошел этап общественного обсуждения.
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