Чиновники и госкорпорации смогут безопасно общаться на удаленке

TrueConf, сервис видеоконференцсвязи (ВКС) российской разработки, адаптировали для работы на отечественных процессорах Baikal-M. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Совместимость этих технологий даст возможность пользоваться ВКС-сервисами, в частности, госорганам и госкорпорациям, которые будут обязаны соблюдать закон об импортозамещении.