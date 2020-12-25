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Чиновники и госкорпорации смогут безопасно общаться на удаленке

Сервис видеоконференцсвязи TrueConf адаптировали для процессора Baikal-M
Екатерина Кинякина
TrueConf дает заказчикам возможность развернуть свою собственную систему видеосвязи или «свое собственное облако видеосвязи», что важно для компаний, использующих только защищенные средства связи /Евгений Разумный / Ведомости

TrueConf, сервис видеоконференцсвязи (ВКС) российской разработки, адаптировали для работы на отечественных процессорах Baikal-M. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Совместимость этих технологий даст возможность пользоваться ВКС-сервисами, в частности, госорганам и госкорпорациям, которые будут обязаны соблюдать закон об импортозамещении.

С 2022 г. Минпромторг планирует обязать российских производителей вычислительной техники использовать отечественные процессоры. Новым требованиям должна будет соответствовать вычислительная техника, поставляемая в рамках госзакупок, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на представителя Минпромторга. Осенью этот законопроект прошел этап общественного обсуждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных