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Разработчик «Новичка» анонсировал выпуск препарата от коронавируса

Ведомости

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк планирует в ближайшее время выпустить противовирусный и иммуномодулирующий препарат «Иммофон» против COVID-19 и других вирусных заболеваний. Об этом он рассказал «РИА Новости». 

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм. — Прим. ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — пояснил Ринк.

Он рассказал, что препарат основан на лекарстве «Диуцифон», который был разработан для лечения проказы. В своей разработке Ринк устранил недостаток «Диуцифона» — плохую растворяемость в плазме крови. В новом препарате соединены сильное иностранное противовирусное лекарство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые должны активизировать обмен веществ в тканях организма и стимулировать процесс регенерации. 

Препарат, по словам Ринка, можно также применять при лечении красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваниях легких. Ученый отметил, что препарат прошел исследования на 700 пожилых добровольцах. »Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», — рассказал Ринк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных