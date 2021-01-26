Разработчик «Новичка» анонсировал выпуск препарата от коронавируса

Он рассказал, что препарат основан на лекарстве «Диуцифон», который был разработан для лечения проказы. В своей разработке Ринк устранил недостаток «Диуцифона» — плохую растворяемость в плазме крови. В новом препарате соединены сильное иностранное противовирусное лекарство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые должны активизировать обмен веществ в тканях организма и стимулировать процесс регенерации.