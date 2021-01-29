Суды Москвы получили 1608 административных дел после акции 23 января
Московские суды за прошедшую неделю получили 1608 дел об административных правонарушениях, которые были возбуждены после несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Из 1608 дел, 41 дело было возбуждено по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП), а 1567 дел были возбуждены по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). Из 41 дела по статье о неповиновении сотруднику полиции уже рассмотрены 25 дел: 23 гражданам назначен административный арест, двум – административный штраф. Из 1,5 тыс. дел по статье о нарушении порядка проведения митинга судами Москвы было рассмотрено 483 дела: 131 человеку назначен административный арест, 352 – административный штраф, уточнили в Мосгорсуде.
Таким образом, на 29 января по итогам несанкционированной акции 23 января в Москве под административным арестом находится 154 человека, административный штраф назначен 354 гражданам.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
После акций Следственный комитет заявил о возбуждении более 21 уголовного дела.