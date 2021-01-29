Суды Москвы получили 1608 административных дел после акции 23 января

Из 1608 дел, 41 дело было возбуждено по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП), а 1567 дел были возбуждены по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). Из 41 дела по статье о неповиновении сотруднику полиции уже рассмотрены 25 дел: 23 гражданам назначен административный арест, двум – административный штраф. Из 1,5 тыс. дел по статье о нарушении порядка проведения митинга судами Москвы было рассмотрено 483 дела: 131 человеку назначен административный арест, 352 – административный штраф, уточнили в Мосгорсуде.