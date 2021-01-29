СК объявил Леонида Волкова в розыск
Следственный комитет (СК) заочно предъявил обвинение соратнику Алексея Навального, сотруднику основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Леониду Волкову в призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста 23 января и объявил его в розыск.
«В отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Волков объявлен в розыск», — говорится в сообщении СК. В ведомстве пояснили, что обвинение вынесено на основе собранных по делу доказательств, в частности, лингвистического исследования, «которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах».
По версии следствия, Волков знал о несогласованности акции с властями «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией», однако 21 января разместил в Youtube призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». Уголовное дело было заведено против Волкова вчера, 28 января.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».