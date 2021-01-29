СК объявил Леонида Волкова в розыск

«В отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Волков объявлен в розыск», — говорится в сообщении СК. В ведомстве пояснили, что обвинение вынесено на основе собранных по делу доказательств, в частности, лингвистического исследования, «которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах».