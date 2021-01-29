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СК объявил Леонида Волкова в розыск

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Следственный комитет (СК) заочно предъявил обвинение соратнику Алексея Навального, сотруднику основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Леониду Волкову в призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста 23 января и объявил его в розыск.

«В отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Волков объявлен в розыск», — говорится в сообщении СК. В ведомстве пояснили, что обвинение вынесено на основе собранных по делу доказательств, в частности, лингвистического исследования, «которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах».

По версии следствия, Волков знал о несогласованности акции с властями «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией», однако 21 января разместил в Youtube призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». Уголовное дело было заведено против Волкова вчера, 28 января.

Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных