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СК проверит задержанных на митингах на предмет уклонения от военной службы

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить нарушивших закон участников несанкционированных акций в поддержку основателя ФБК (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января в ряде городов России, на предмет уклонения от прохождения военной службы. Об этом говорится на сайте СК. 

«Александр Бастрыкин подчеркнул, что необходимо установить не только обстоятельства совершенных ими преступлений, но и проанализировать причины, побудившие подозреваемых и обвиняемых к противоправным действиям. Также председатель СК России поручил организовать процессуальные проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей, уклонявшихся от прохождения военной службы», — сообщили в СК. 

23 и 31 января в России прошли несогласованные акции протеста. По данным МВД, 31 января в протестах Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщило, что правоохранители задержали около 5,6 тыс. участников протестов из 88 городов страны. Первые акции протеста прошли 23 января. Тогда было задержано порядка 5 тыс. человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных