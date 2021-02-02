СК проверит задержанных на митингах на предмет уклонения от военной службы
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить нарушивших закон участников несанкционированных акций в поддержку основателя ФБК (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января в ряде городов России, на предмет уклонения от прохождения военной службы. Об этом говорится на сайте СК.
«Александр Бастрыкин подчеркнул, что необходимо установить не только обстоятельства совершенных ими преступлений, но и проанализировать причины, побудившие подозреваемых и обвиняемых к противоправным действиям. Также председатель СК России поручил организовать процессуальные проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей, уклонявшихся от прохождения военной службы», — сообщили в СК.
23 и 31 января в России прошли несогласованные акции протеста. По данным МВД, 31 января в протестах Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщило, что правоохранители задержали около 5,6 тыс. участников протестов из 88 городов страны. Первые акции протеста прошли 23 января. Тогда было задержано порядка 5 тыс. человек.