В Москве закрыли на вход и выход четыре станции метро
По требованию полиции в Москве было закрыто четыре станции метро на вход и выход. Об этом говорится в сообщении Дептранса Москвы, опубликованном в его Telegram-канале.
«По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная». Поезда следуют без остановок», — говорится в сообщении.
Сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского суда по иску ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный (3,5 года). Суд приговорил Навального к 3,5 года колонии общего режима, с учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО, фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.
Акции протеста прошли в ряде городов России 23 и 31 января в поддержку Навального. По их итогам было в общей сложности задержано около 11 тыс. человек, сообщала организация «ОВД-Инфо».