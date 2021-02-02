В Москве закрыли на вход и выход четыре станции метро

Сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского суда по иску ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный (3,5 года). Суд приговорил Навального к 3,5 года колонии общего режима, с учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО, фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.