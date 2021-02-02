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В Москве закрыли на вход и выход четыре станции метро

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По требованию полиции в Москве было закрыто четыре станции метро на вход и выход. Об этом говорится в сообщении Дептранса Москвы, опубликованном в его Telegram-канале.

«По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная». Поезда следуют без остановок», — говорится в сообщении. 

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Сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского суда по иску ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный (3,5 года). Суд приговорил Навального к 3,5 года колонии общего режима, с учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО, фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.

Акции протеста прошли в ряде городов России 23 и 31 января в поддержку Навального. По их итогам было в общей сложности задержано около 11 тыс. человек, сообщала организация «ОВД-Инфо». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных