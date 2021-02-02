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В Кемерово и Петропавловске-Камчатском восстановили международное авиасообщение

Ведомости

Международное авиасообщение восстановили из Кемерово и Петропавловска-Камчатского, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом. 

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки штабом принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов г. Кемерово и г. Петропавловск-Камчатский», — говорится в сообщении. 

Россия также с 8 февраля возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром, сообщал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

Помимо этого, с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

27 января Россия также возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Рейсы Москва — Ханой, Москва — Дели, Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки проводятся с периодичностью два раза в неделю, а рейс из Москвы в Доху — три раза в неделю.

Россия с 27 марта 2020 года закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных