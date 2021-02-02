В Кемерово и Петропавловске-Камчатском восстановили международное авиасообщение

27 января Россия также возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Рейсы Москва — Ханой, Москва — Дели, Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки проводятся с периодичностью два раза в неделю, а рейс из Москвы в Доху — три раза в неделю.