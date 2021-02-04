«Спутник V» могут поставить в Бразилию через две недели после его одобрения

«После одобрения Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa) через две недели [производитель сможет] поставить первые дозы для вакцинации бразильцев "Спутником V", — приводит ТАСС слова Дмитриева. Он уточнил, что речь идет о "сотнях тысяч доз". По его словам, это количество может быть увеличено до нескольких миллионов.