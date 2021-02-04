«Спутник V» могут поставить в Бразилию через две недели после его одобрения
Россия может поставить Бразилии первые дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» уже через две недели после того, как ее одобрит национальный регулятор, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью изданию Folha de S.Paulo.
«После одобрения Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa) через две недели [производитель сможет] поставить первые дозы для вакцинации бразильцев "Спутником V", — приводит ТАСС слова Дмитриева. Он уточнил, что речь идет о "сотнях тысяч доз". По его словам, это количество может быть увеличено до нескольких миллионов.
«Мы полагаем, что сможем поставить Бразилии десятки миллионов доз вакцины, свыше 100 млн, с учетом местного производства», — добавил глава РФПИ.
Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) вернуло документы по запросу фармкопании Uniao Quimica на одобрение использования «Спутник V» в экстренных случаях. Регулятор пояснил, что для запроса на экстренное использование препарата недостаточно запросить разрешение на проведение третьей фазы испытаний. Необходимо, чтобы исследования уже проводились в стране. Позднее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.
В Бразилии вакцинация началась 18 января. Там используются препараты китайской Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca.