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СПЧ заявил о 19 пострадавших после акций протеста 23 и 31 января

Ведомости

На несанкционированных акциях, которые прошли в Москве 23 и 31 января, 19 граждан получили травмы, зафиксировано 22 случая насилия против правоохранителей, сообщили в Совете по правам человека при президенте России. 

«По предварительной информации, 23 и 31 января получили травмы 19 граждан, среди них есть и те, кто не участвовал в акциях. В то же время зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов», - говорится в сообщении СПЧ. 

В СПЧ отметили, что в ходе акций задерживались и случайные люди, оказавшиеся в районе проведения акций. Жители городов также испытали трудности при передвижении из-за перекрытий.

«Также по информации СМИ, при задержании сотрудники полиции часто не представлялись, а их нагрудные знаки не были видны. Были отмечены случаи задержания журналистов, имевших служебные удостоверения и редакционные задания. Тем самым создавались препятствия для выполнения ими своих законных профессиональных обязанностей. Аналогичным образом задерживали наблюдателей различных правозащитных организаций, несмотря на наличие у них соответствующих документов и бейджей», — отмечается в сообщении ЕСПЧ. 

Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников. Утром 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранители задержали около 5,3 тыс. участников протестов по всей России.

2 февраля суд приговорил Навального к 2 годам и 8 месяцам колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 лет условно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных