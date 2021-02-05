СПЧ заявил о 19 пострадавших после акций протеста 23 и 31 января

«Также по информации СМИ, при задержании сотрудники полиции часто не представлялись, а их нагрудные знаки не были видны. Были отмечены случаи задержания журналистов, имевших служебные удостоверения и редакционные задания. Тем самым создавались препятствия для выполнения ими своих законных профессиональных обязанностей. Аналогичным образом задерживали наблюдателей различных правозащитных организаций, несмотря на наличие у них соответствующих документов и бейджей», — отмечается в сообщении ЕСПЧ.