СПЧ заявил о 19 пострадавших после акций протеста 23 и 31 января
На несанкционированных акциях, которые прошли в Москве 23 и 31 января, 19 граждан получили травмы, зафиксировано 22 случая насилия против правоохранителей, сообщили в Совете по правам человека при президенте России.
«По предварительной информации, 23 и 31 января получили травмы 19 граждан, среди них есть и те, кто не участвовал в акциях. В то же время зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов», - говорится в сообщении СПЧ.
В СПЧ отметили, что в ходе акций задерживались и случайные люди, оказавшиеся в районе проведения акций. Жители городов также испытали трудности при передвижении из-за перекрытий.
«Также по информации СМИ, при задержании сотрудники полиции часто не представлялись, а их нагрудные знаки не были видны. Были отмечены случаи задержания журналистов, имевших служебные удостоверения и редакционные задания. Тем самым создавались препятствия для выполнения ими своих законных профессиональных обязанностей. Аналогичным образом задерживали наблюдателей различных правозащитных организаций, несмотря на наличие у них соответствующих документов и бейджей», — отмечается в сообщении ЕСПЧ.
Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников. Утром 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранители задержали около 5,3 тыс. участников протестов по всей России.
2 февраля суд приговорил Навального к 2 годам и 8 месяцам колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 лет условно.