ФК «Тамбов» подал иск о банкротстве

«Да, я подавала заявление о банкротстве 1 февраля. В силу ряда обстоятельств мы молчали об этом. Суд принял к рассмотрению заявление, но мы его еще не отзывали. Если все договоренности с РФС, РПЛ будут воплощены в жизнь, у нас появится источник финансирования, то мы отзовем заявление. Если денег не будет, то, что же поделать, будем банкротиться», — добавила она.