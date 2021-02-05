ФК «Тамбов» подал иск о банкротстве
Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов»» подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства ФК «Тамбов», следует из материалов электронной картотеки дел арбитражного суда. Сумма требований в рамках иска составила 322,45 млн руб.
Ассоциация ФК «Тамбов» выступает в качестве кредитора НП «ФК «Тамбов», свидетельствуют данные картотеки.
«Тамбов» отзовет заявление о банкротстве в том случае, если договоренности с Российским футбольным союзом (РФС) и Российской премьер-лигой (РПЛ) о поступлении денежных средств будут выполнены», — рассказала «РИА Новости» генеральный директор клуба Ольга Коновалова.
«Да, я подавала заявление о банкротстве 1 февраля. В силу ряда обстоятельств мы молчали об этом. Суд принял к рассмотрению заявление, но мы его еще не отзывали. Если все договоренности с РФС, РПЛ будут воплощены в жизнь, у нас появится источник финансирования, то мы отзовем заявление. Если денег не будет, то, что же поделать, будем банкротиться», — добавила она.
По словам гендиректора клуба, на сайте арбитража некорректно отобразили данные заявления. «Такой организации, как НП "Футбольный клуб "Тамбов", нет давно, согласно закону мы ее реорганизовали в ассоциацию "Футбольный клуб "Тамбов" 14 августа 2018 года. То есть сменили форму собственности. И сейчас не понимаю, почему такая информация размещена», — добавила она.
По данным агентства, долги ФК «Тамбов» на 22 января составляли 130 млн рублей. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, существуют предварительные договоренности, согласно которым «Тамбов» должен получить порядка 51 млн рублей от спонсоров лиги. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что клубы РПЛ готовы оказать помощь «Тамбову», при этом отметив, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин не выполнил взятые на себя обязательства по приведению домашнего стадиона «Тамбова» в соответствие с регламентом РПЛ.