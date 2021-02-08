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Голикова назвала условие для снятия коронавирусных ограничений в России

Ведомости

Снятие большинства ограничений в России, введенных в связи с коронавирусом, возможно лишь после вакцинации более 68 млн российских граждан, или 60% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

«Мы с вами говорили, что это необходимость привить 68,6 млн человек без учёта граждан, которые переболели и без учёта детей в возрасте до 18 лет. До достижения этих показателей те ограничительные меры, которые введены, мы с вами должны соблюдать», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что к настоящему моменту в России произвели более 8,6 млн доз вакцины, а записалось на вакцинацию на сайте госуслуг более 121 000 россиян.

В декабре 2020 г. глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял о планах привить 60% взрослого населения, не называя точных сроков. В середине января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год в России могут привить 60% всего населения. По данным Российского фонда прямых инвестиций, в январе от коронавируса были привиты около 1,5 млн россиян. В то же время иммунолог Владислав Жемчугов в начале февраля заявил, что к весне у 60% россиян уже сформируется популяционный иммунитет как за счет вакцинации, так и за счет заболевания коронавирусом.

Массовая вакцинация в России началась 18 января 2021 г. Для прививок используется первая из зарегистрированных в мире вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре, однако пока не поступила в оборот. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных