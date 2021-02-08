Голикова назвала условие для снятия коронавирусных ограничений в России

В декабре 2020 г. глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял о планах привить 60% взрослого населения, не называя точных сроков. В середине января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год в России могут привить 60% всего населения. По данным Российского фонда прямых инвестиций, в январе от коронавируса были привиты около 1,5 млн россиян. В то же время иммунолог Владислав Жемчугов в начале февраля заявил, что к весне у 60% россиян уже сформируется популяционный иммунитет как за счет вакцинации, так и за счет заболевания коронавирусом.