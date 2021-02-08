Власти Москвы пообещали возвращение к нормальной жизни в ближайшие месяцы
В ближайшие месяцы ограничения в Москве можно будет отменить, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы очень надеемся, что в ближайшие месяцы нам удастся вернуться к полноценной жизни», — сказал Ефимов. По его словам, власти Москвы ежедневно видят положительную динамику как по заболевшим, так и по количеству госпитализаций.
«Постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения», — добавил Ефимов, отметив, что мэрия также наблюдает «положительную динамику по количеству вакцинированных, которая сказывается на снижении количества заболевших.
По данным оперштаба на 8 января, в Москве, которая остается лидером по заболеваемости в стране, за сутки выявили 1728 новых заболевших. Всего в столице зарегистрировано более 945 тыс. больных COVID-19, из них более 851 тыс. выздоровели, а 80 тыс. продолжают лечение. Умерли от последствий болезни более 14 тыс. человек.
В столице в связи с улучшением динамики заболеваемости с 8 февраля вернули очные занятия в городских вузах. Кроме того, ранее были сняты ограничения на ночную работу общепита и развлекательных заведений, а требование к работодателям о переводе 30% работников на удалёнку стало необязательным. Сейчас дистанционно работают около 1 млн москвичей.
Всего в России за сутки выявили 15 916 новых случаев коронавируса. Это минимальный прирост за 3,5 месяца. Суточный прирост числа заболевших опустился ниже 16 000 впервые с 22 октября, когда в России зарегистрировали 15 971 заболевшего.