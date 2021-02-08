Власти Москвы пообещали возвращение к нормальной жизни в ближайшие месяцы

По данным оперштаба на 8 января, в Москве, которая остается лидером по заболеваемости в стране, за сутки выявили 1728 новых заболевших. Всего в столице зарегистрировано более 945 тыс. больных COVID-19, из них более 851 тыс. выздоровели, а 80 тыс. продолжают лечение. Умерли от последствий болезни более 14 тыс. человек.