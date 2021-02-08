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В России за сутки выявили 15 916 случаев коронавируса

Это минимальный прирост заболевших за 3,5 месяца
Дарья Савенкова
Андрей Гордеев / Ведомости

В России за сутки выявили 15 916 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это минимальный прирост за 3,5 месяца. Суточный прирост числа заболевших опустился ниже 16 000 впервые с 22 октября, когда в России зарегистрировали 15 971 заболевшего.

Умерли за день 407 заболевших. За все время пандемии в России зарегистрировали более 3,9 млн случаев болезни. 3,4 млн пациентов выздоровели, более 75 500 — скончались.

В Москве за сутки выявили 1728 новых заболевших. Всего в столице зарегистрировано более 945 тыс. случаев COVID-19, из них более 851 тыс. выздоровели, а 80 тыс. продолжают лечение. Умерли от последствий болезни более 14 тыс. человек.

Москва продолжает лидировать по количеству выявленных заболевших за сутки. В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 1551 новый заболевший, Московская область — 912, Нижегородская область — 465, Воронежская область — 368.

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В топ-3 регионов по общему числу заболевших, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 346 тыс., а также Московская область — 200 тыс. случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 27 млн случаев, на втором месте Индия — 10,8 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 9,5 млн, на четвертом — Великобритания — около 4 млн случаев. Во всем мире выявлено около 106,2 млн случаев заражения коронавирусом и 2,3 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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