В России за сутки выявили 15 916 случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 27 млн случаев, на втором месте Индия — 10,8 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 9,5 млн, на четвертом — Великобритания — около 4 млн случаев. Во всем мире выявлено около 106,2 млн случаев заражения коронавирусом и 2,3 млн смертей от него.