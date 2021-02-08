В России за сутки выявили 15 916 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 15 916 случаев коронавирусаЭто минимальный прирост заболевших за 3,5 месяца
В России за сутки выявили 15 916 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это минимальный прирост за 3,5 месяца. Суточный прирост числа заболевших опустился ниже 16 000 впервые с 22 октября, когда в России зарегистрировали 15 971 заболевшего.
Умерли за день 407 заболевших. За все время пандемии в России зарегистрировали более 3,9 млн случаев болезни. 3,4 млн пациентов выздоровели, более 75 500 — скончались.
В Москве за сутки выявили 1728 новых заболевших. Всего в столице зарегистрировано более 945 тыс. случаев COVID-19, из них более 851 тыс. выздоровели, а 80 тыс. продолжают лечение. Умерли от последствий болезни более 14 тыс. человек.
Москва продолжает лидировать по количеству выявленных заболевших за сутки. В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 1551 новый заболевший, Московская область — 912, Нижегородская область — 465, Воронежская область — 368.
В топ-3 регионов по общему числу заболевших, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 346 тыс., а также Московская область — 200 тыс. случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 27 млн случаев, на втором месте Индия — 10,8 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 9,5 млн, на четвертом — Великобритания — около 4 млн случаев. Во всем мире выявлено около 106,2 млн случаев заражения коронавирусом и 2,3 млн смертей от него.