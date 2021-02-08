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Песков назвал срок возвращения к нормальной жизни после пандемии

Ведомости

Доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу к середине лета может достигнуть 60%, что позволит в августе вернуться к нормальной жизни, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина. 

«Я думаю, что к середине лета», — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда стоит ждать возвращения к нормальной жизни. «То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — отметили в Кремле. 

Песков рассказал, что, по расчетам иммунологов, нужно, чтобы популяционный иммунитет сформировался у 60% населения Земли с помощью вакцинации или после болезни». Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — отметил он.

По данным оперштаба на 7 февраля, в России зарегистрировано около 4 млн случаев заражения коронавирусом. 3,4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 76 000 — скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 106,1 млн случаев заражения коронавирусом и 2,3 млн смертей от него. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных