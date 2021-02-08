Песков назвал срок возвращения к нормальной жизни после пандемии
Доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу к середине лета может достигнуть 60%, что позволит в августе вернуться к нормальной жизни, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина.
«Я думаю, что к середине лета», — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда стоит ждать возвращения к нормальной жизни. «То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — отметили в Кремле.
Песков рассказал, что, по расчетам иммунологов, нужно, чтобы популяционный иммунитет сформировался у 60% населения Земли с помощью вакцинации или после болезни». Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — отметил он.
По данным оперштаба на 7 февраля, в России зарегистрировано около 4 млн случаев заражения коронавирусом. 3,4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 76 000 — скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 106,1 млн случаев заражения коронавирусом и 2,3 млн смертей от него.