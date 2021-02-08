Песков назвал срок возвращения к нормальной жизни после пандемии

Песков рассказал, что, по расчетам иммунологов, нужно, чтобы популяционный иммунитет сформировался у 60% населения Земли с помощью вакцинации или после болезни». Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — отметил он.