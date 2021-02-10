Глава штабов Навального объявлен в межгосударственный розыск

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны более 11 тыс. человек.