Глава штабов Навального объявлен в межгосударственный розыск
Руководитель региональных штабов основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск, сообщили в пресс-службе Басманного суда.
«В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск,следователь просит избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ,либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», — говорится в сообщении.
Ранее СКР заочно предъявил Волкову обвинение в призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста 23 января (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ).
По версии следствия, Волков знал о несогласованности акции с властями «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией», однако 21 января разместил в Youtube призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников».
Волков сейчас находится за границей.
Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны более 11 тыс. человек.