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Глава штабов Навального объявлен в межгосударственный розыск

Ведомости

Руководитель региональных штабов основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск,следователь просит избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ,либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», — говорится в сообщении.

Ранее СКР заочно предъявил Волкову обвинение в призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста 23 января (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ).

По версии следствия, Волков знал о несогласованности акции с властями «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией», однако 21 января разместил в Youtube призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников».

Волков сейчас находится за границей.

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны более 11 тыс. человек.

Ранее по теме: СК объявил Леонида Волкова в розыск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных