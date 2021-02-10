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Суд заочно арестовал на два месяца главу штабов Навального

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца главу штабов Алексея Навального Леонида Волкова по уголовному делу о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста 23 января (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

В связи с объявлением Волкова в междугосударственный розыск следователь просил суд избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории России, либо с момента его экстрадиции на территорию страны. Сейчас Волков находится за границей. 

По версии следствия, Волков знал о несогласованности акции с властями «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией», однако 21 января разместил в Youtube призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников».

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны более 11 тыс. человек.

Ранее по теме: Глава штабов Навального объявлен в межгосударственный розыск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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