Суд заочно арестовал на два месяца главу штабов Навального

В связи с объявлением Волкова в междугосударственный розыск следователь просил суд избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории России, либо с момента его экстрадиции на территорию страны. Сейчас Волков находится за границей.