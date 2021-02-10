Кремль отреагировал на отмену масочного режима в ряде регионов

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля отменяется ряд других ограничений в сферах общепита и культуры. Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров также объявил об отмене масочного режима на территории республики.