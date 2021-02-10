Кремль отреагировал на отмену масочного режима в ряде регионов
Власти регионов, принимая решение об отмене масочного режима, исходят из эпидемиологической обстановки на местах, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — сказал Песков.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля отменяется ряд других ограничений в сферах общепита и культуры. Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров также объявил об отмене масочного режима на территории республики.
По данным оперштаба на 10 февраля, в России за сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса, 22 575 человек выздоровели, 536 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заражения и свыше 78 000 летальных исходов.