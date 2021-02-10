Попова заявила о необходимости сохранения масочного режима
Требование о ношении масок в общественных местах в России не отменяется несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой передает «РИА Новости».
«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
При этом количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса – свыше 10 тыс. – глава Роспотребнадзора назвала большим. «Каждый день мы регистрируем более 10 тысяч новых случаев, это много», — подчеркнула Попова.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля отменяется ряд других ограничений в сферах общепита и культуры. Об аналогичном решении сегодня заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров: ношение масок в республике теперь не является обязательным.
По данным оперштаба на 10 февраля, в России за сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса, 22 575 человек выздоровели, 536 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заражения и свыше 78 000 летальных исходов.