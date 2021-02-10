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Попова заявила о необходимости сохранения масочного режима

Ведомости

Требование о ношении масок в общественных местах в России не отменяется несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой передает «РИА Новости».

«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

При этом количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса – свыше 10 тыс. – глава Роспотребнадзора назвала большим. «Каждый день мы регистрируем более 10 тысяч новых случаев, это много», — подчеркнула Попова.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля отменяется ряд других ограничений в сферах общепита и культуры. Об аналогичном решении сегодня заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров: ношение масок в республике теперь не является обязательным.

По данным оперштаба на 10 февраля, в России за сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса, 22 575 человек выздоровели, 536 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заражения и свыше 78 000 летальных исходов.

Ранее по теме: Кремль отреагировал на отмену масочного режима в ряде регионов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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