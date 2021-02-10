Попова заявила о необходимости сохранения масочного режима

«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».