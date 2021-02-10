В Роспотребнадзоре допустили рост случаев коронавируса весной
Высокая влажность и температура воздуха весной может привести к росту случаев заболевания коронавирусом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, слова которой передает «РИА Новости».
Условия, характерные для осени и весны — температура от нуля до плюс 5, плюс 10 и практически 100% влажность — являются наиболее подходящими для активности респираторных вирусов, подчеркнула она в ходе семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».
«Вирусы могут размножаться и при более низкой и при более высокой температуре, и при более сухом воздухе, но вот этот период наиболее для них комфортный. Поэтому многие специалисты предполагают именно, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случае COVID-19, поэтому расслабляться пока не стоит», — заявила она, отвечая на вопрос, на чем основана общая уверенность, что весной будет третья волна коронавируса.
По данным оперштаба на 10 февраля, в России за сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса, 22 575 человек выздоровели, 536 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заражения и свыше 78 000 летальных исходов.