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В Роспотребнадзоре допустили рост случаев коронавируса весной

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Высокая влажность и температура воздуха весной может привести к росту случаев заболевания коронавирусом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, слова которой передает «РИА Новости».

Условия, характерные для осени и весны — температура от нуля до плюс 5, плюс 10 и практически 100% влажность — являются наиболее подходящими для активности респираторных вирусов, подчеркнула она в ходе семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

«Вирусы могут размножаться и при более низкой и при более высокой температуре, и при более сухом воздухе, но вот этот период наиболее для них комфортный. Поэтому многие специалисты предполагают именно, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случае COVID-19, поэтому расслабляться пока не стоит», — заявила она, отвечая на вопрос, на чем основана общая уверенность, что весной будет третья волна коронавируса.

По данным оперштаба на 10 февраля, в России за сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса, 22 575 человек выздоровели, 536 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заражения и свыше 78 000 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных