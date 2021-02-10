В Роспотребнадзоре допустили рост случаев коронавируса весной

«Вирусы могут размножаться и при более низкой и при более высокой температуре, и при более сухом воздухе, но вот этот период наиболее для них комфортный. Поэтому многие специалисты предполагают именно, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случае COVID-19, поэтому расслабляться пока не стоит», — заявила она, отвечая на вопрос, на чем основана общая уверенность, что весной будет третья волна коронавируса.