SberCIB: жители России перестали считать пандемию стихийным бедствием

В «Сбере» отметили, что основной причиной беспокойства большинства жителей является здоровье. Об этом заявили 64% опрошенных. Еще 54% выразили опасения по поводу перспектив по трудоустройству. В то же время 60% граждан заявили, что их предприятия выйдут на докризисные показатели в ближайшие четыре месяца. Почти четверть сказали, что на это уйдет не меньше года. Еще по 8% сочли, что для восстановления потребуется полгода, или что их работодатели никогда не вернутся на докризисные уровни.