Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

SberCIB: жители России перестали считать пандемию стихийным бедствием

Ведомости

К концу прошлого года жители России перестали воспринимать пандемию коронавирусной инфекции как стихийное бедствие и вернулись к своему привычному поведению, насколько это возможно при действующих ограничениях, заявил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик, комментируя итоги исследования «Потребительский индекс Иванова».

Данный индекс отражает текущие потребности и ожидания представителя среднего класса со средним доходом — условного гражданина Иванова — и учитывает динамику потребительских расходов, сбережений, потребительского поведения и потребительской уверенности населения. Сегодняшние выводы аналитиков «Сбера» о снижении тревожности населения по поводу пандемии основаны на том, что в четвертом квартале 2020 г., когда в стране фиксировали рекордные показатели суточного заражения коронавирусом, общий индекс потребительской уверенности составил минус 26%, тогда как во II квартале при гораздо более низкой заболеваемости — минус 31%.

«По-прежнему отмечалось снижение потребления по сравнению с допандемийными показателями, однако инвестиционный бум среди частных инвесторов, происходящий в экономически непростое время, продемонстрировал, что Ивановы в целом настроены оптимистично и рассчитывают на восстановление экономики в ближайшие месяцы», — отметил Лисоволик, сославшись на данные Московской биржи, согласно которым за прошлый год туда пришло почти 5 млн частных инвесторов после 1,9 млн в 2019 г., их общее число достигло рекордных 8,8 млн человек.

Также большинство «Ивановых» успешно обслуживают кредиты, несмотря на пандемию, отметил Лисоволик. 41% респондентов оценил как маловероятную ситуацию, в которой они не смогут обслуживать свои займы. Однако за год эта доля снизилась на 4 п.п. В то же время 14% граждан, наоборот, сказали, что риск неуплаты по кредитам для них высок.

В «Сбере» отметили, что основной причиной беспокойства большинства жителей является здоровье. Об этом заявили 64% опрошенных. Еще 54% выразили опасения по поводу перспектив по трудоустройству. В то же время 60% граждан заявили, что их предприятия выйдут на докризисные показатели в ближайшие четыре месяца. Почти четверть сказали, что на это уйдет не меньше года. Еще по 8% сочли, что для восстановления потребуется полгода, или что их работодатели никогда не вернутся на докризисные уровни.

Ранее по теме: Минэкономразвития допустило восстановление доходов населения в 2021 году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных