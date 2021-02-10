SberCIB: жители России перестали считать пандемию стихийным бедствием
К концу прошлого года жители России перестали воспринимать пандемию коронавирусной инфекции как стихийное бедствие и вернулись к своему привычному поведению, насколько это возможно при действующих ограничениях, заявил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик, комментируя итоги исследования «Потребительский индекс Иванова».
Данный индекс отражает текущие потребности и ожидания представителя среднего класса со средним доходом — условного гражданина Иванова — и учитывает динамику потребительских расходов, сбережений, потребительского поведения и потребительской уверенности населения. Сегодняшние выводы аналитиков «Сбера» о снижении тревожности населения по поводу пандемии основаны на том, что в четвертом квартале 2020 г., когда в стране фиксировали рекордные показатели суточного заражения коронавирусом, общий индекс потребительской уверенности составил минус 26%, тогда как во II квартале при гораздо более низкой заболеваемости — минус 31%.
«По-прежнему отмечалось снижение потребления по сравнению с допандемийными показателями, однако инвестиционный бум среди частных инвесторов, происходящий в экономически непростое время, продемонстрировал, что Ивановы в целом настроены оптимистично и рассчитывают на восстановление экономики в ближайшие месяцы», — отметил Лисоволик, сославшись на данные Московской биржи, согласно которым за прошлый год туда пришло почти 5 млн частных инвесторов после 1,9 млн в 2019 г., их общее число достигло рекордных 8,8 млн человек.
Также большинство «Ивановых» успешно обслуживают кредиты, несмотря на пандемию, отметил Лисоволик. 41% респондентов оценил как маловероятную ситуацию, в которой они не смогут обслуживать свои займы. Однако за год эта доля снизилась на 4 п.п. В то же время 14% граждан, наоборот, сказали, что риск неуплаты по кредитам для них высок.
В «Сбере» отметили, что основной причиной беспокойства большинства жителей является здоровье. Об этом заявили 64% опрошенных. Еще 54% выразили опасения по поводу перспектив по трудоустройству. В то же время 60% граждан заявили, что их предприятия выйдут на докризисные показатели в ближайшие четыре месяца. Почти четверть сказали, что на это уйдет не меньше года. Еще по 8% сочли, что для восстановления потребуется полгода, или что их работодатели никогда не вернутся на докризисные уровни.