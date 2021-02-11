Правительство планирует увеличить доступность раздельного сбора мусора

В РЭО сообщили, что сейчас в стране установлено более 92 тыс. баков для раздельного сбора мусора. Для обеспечения такой возможностью всех россиян нужно около 420 тыс. контейнеров стоимостью 5,2 млрд руб. Несколько десятков регионов подали заявки на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов. В некоторых регионах нужно закупить несколько десятков контейнеров, в других — несколько десятков тысяч, добавил представитель РЭО.