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Правительство планирует увеличить доступность раздельного сбора мусора

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Правительство планирует поручить Российскому экологическому оператору (РЭО) увеличить долю россиян с доступом к раздельному сбору мусора в 1,6 раза — до 42%, сообщил РБК со ссылкой на копию проекта перечня ключевых показателей деятельности РЭО на 2021 г. Содержание документа подтвердила представитель вице-премьера Виктории Абрамченко. По итогам 2020 г. выбросить мусор раздельно могли 26% россиян. Российский экологический оператор — куратор мусорной реформы в России.

Представитель РЭО сообщил изданию, что ключевые показатели эффективности на этот год разработаны, но еще не утверждены. Собеседник издания назвал их выполнимыми и отметил, что в предыдущие годы показатели эффективности были достигнуты.

По данным РЭО на январь 2021 года, частично раздельный сбор мусора есть в 71 из 85 регионов. Жители Москвы, Московской области, Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей имеют больший доступ к раздельному мусору — в этих регионах от 60 до 100% населения могут выбрасывать мусор раздельно. 

Для повышения доступности услуги нужно закупить больше контейнеров для раздельного сбора мусора, пишет РБК. Федеральный чиновник рассказал изданию, что в начале февраля 2021 г. правительство поручило Минфину и Минприроды проработать выделение средств на закупку контейнеров из федерального бюджета. Представитель Минприроды подтвердил такую информацию. 

В РЭО сообщили, что сейчас в стране установлено более 92 тыс. баков для раздельного сбора мусора. Для обеспечения такой возможностью всех россиян нужно около 420 тыс. контейнеров стоимостью 5,2 млрд руб. Несколько десятков регионов подали заявки на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов. В некоторых регионах нужно закупить несколько десятков контейнеров, в других — несколько десятков тысяч, добавил представитель РЭО.

Ранее по теме: С трудом перерабатываемые отходы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных