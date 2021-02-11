Правительство планирует увеличить доступность раздельного сбора мусора
Правительство планирует поручить Российскому экологическому оператору (РЭО) увеличить долю россиян с доступом к раздельному сбору мусора в 1,6 раза — до 42%, сообщил РБК со ссылкой на копию проекта перечня ключевых показателей деятельности РЭО на 2021 г. Содержание документа подтвердила представитель вице-премьера Виктории Абрамченко. По итогам 2020 г. выбросить мусор раздельно могли 26% россиян. Российский экологический оператор — куратор мусорной реформы в России.
Представитель РЭО сообщил изданию, что ключевые показатели эффективности на этот год разработаны, но еще не утверждены. Собеседник издания назвал их выполнимыми и отметил, что в предыдущие годы показатели эффективности были достигнуты.
По данным РЭО на январь 2021 года, частично раздельный сбор мусора есть в 71 из 85 регионов. Жители Москвы, Московской области, Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей имеют больший доступ к раздельному мусору — в этих регионах от 60 до 100% населения могут выбрасывать мусор раздельно.
Для повышения доступности услуги нужно закупить больше контейнеров для раздельного сбора мусора, пишет РБК. Федеральный чиновник рассказал изданию, что в начале февраля 2021 г. правительство поручило Минфину и Минприроды проработать выделение средств на закупку контейнеров из федерального бюджета. Представитель Минприроды подтвердил такую информацию.
В РЭО сообщили, что сейчас в стране установлено более 92 тыс. баков для раздельного сбора мусора. Для обеспечения такой возможностью всех россиян нужно около 420 тыс. контейнеров стоимостью 5,2 млрд руб. Несколько десятков регионов подали заявки на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов. В некоторых регионах нужно закупить несколько десятков контейнеров, в других — несколько десятков тысяч, добавил представитель РЭО.