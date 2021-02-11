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Песков заявил о невозможности стимулировать вакцинацию «кнутом и пряником»

Ведомости

В стимулировании интереса россиян к вакцинации от коронавируса не может быть «кнута и пряника», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина. Чем собственно мы все и представители СМИ активно занимаемся», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли стимулироваться интерес россиян к вакцинации.

Он отметил, что темпы вакцинации в России растут благодаря увеличению объемов производства и ввода вакцины в оборот. «Уже массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе. Сейчас разворачивается работа. Ее невозможно полноформатно развернуть в одночасье», – объяснил Песков.

В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. В стране официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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