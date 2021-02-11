Песков заявил о невозможности стимулировать вакцинацию «кнутом и пряником»
В стимулировании интереса россиян к вакцинации от коронавируса не может быть «кнута и пряника», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина. Чем собственно мы все и представители СМИ активно занимаемся», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли стимулироваться интерес россиян к вакцинации.
Он отметил, что темпы вакцинации в России растут благодаря увеличению объемов производства и ввода вакцины в оборот. «Уже массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе. Сейчас разворачивается работа. Ее невозможно полноформатно развернуть в одночасье», – объяснил Песков.
В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. В стране официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре.