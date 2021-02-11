Песков заявил о невозможности стимулировать вакцинацию «кнутом и пряником»

«Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина. Чем собственно мы все и представители СМИ активно занимаемся», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли стимулироваться интерес россиян к вакцинации.