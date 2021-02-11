В Кремле пообещали подумать о новом формате общения Путина с журналистами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал подумать об организации телефонных брифингов главы государства Владимира Путина с журналистами.
«Мы обязательно обратим на это внимание. И мы обратимся к президенту с просьбой использовать те или иные содержательные мероприятия с тем, чтобы такие быстрые телефонные брифинги планировать. Обязательно подумаем над этим», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, возможно ли общение представителей СМИ с президентом, учитывая, что почти год президентский пул не посещает никаких мероприятий из-за коронавируса.
При этом представитель Кремля призвал журналистов не быть пессимистами и верить, что в обозримом будущем можно будет вернуться к привычному образу жизни и работы.
Однако когда это обозримое будущее наступит, понимания пока нет, добавил Песков.
8 февраля пресс-секретарь главы государства предположил, что возвращение к нормальной жизни после пандемии произойдет к середине лета, когда доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу может достигнуть 60%.