В Кремле пообещали подумать о новом формате общения Путина с журналистами

«Мы обязательно обратим на это внимание. И мы обратимся к президенту с просьбой использовать те или иные содержательные мероприятия с тем, чтобы такие быстрые телефонные брифинги планировать. Обязательно подумаем над этим», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, возможно ли общение представителей СМИ с президентом, учитывая, что почти год президентский пул не посещает никаких мероприятий из-за коронавируса.