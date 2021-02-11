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В Кремле пообещали подумать о новом формате общения Путина с журналистами

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал подумать об организации телефонных брифингов главы государства Владимира Путина с журналистами.

«Мы обязательно обратим на это внимание. И мы обратимся к президенту с просьбой использовать те или иные содержательные мероприятия с тем, чтобы такие быстрые телефонные брифинги планировать. Обязательно подумаем над этим», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, возможно ли общение представителей СМИ с президентом, учитывая, что почти год президентский пул не посещает никаких мероприятий из-за коронавируса. 

При этом представитель Кремля призвал журналистов не быть пессимистами и верить, что в обозримом будущем можно будет вернуться к привычному образу жизни и работы.

Однако когда это обозримое будущее наступит, понимания пока нет, добавил Песков.

8 февраля пресс-секретарь главы государства предположил, что возвращение к нормальной жизни после пандемии произойдет к середине лета, когда доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу может достигнуть 60%.

Ранее по теме: Песков назвал срок возвращения к нормальной жизни после пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных