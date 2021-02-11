Инфекционист назвал благоприятный месяц для отмены масочного режима

Он отметил, что отменять масочный режим в России пока рано, так как в стране еще велика доля восприимчивых к коронавирусу людей. «Научные работы показывают, что коронавирусная инфекция является дозозависимой, и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм», – объяснил инфекционист. В этом случае маска выступает естественным барьером, добавил он.