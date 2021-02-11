Инфекционист назвал благоприятный месяц для отмены масочного режима
Масочный режим в средней полосе России можно будет отменить в июне, заявил «РИА Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, июнь, вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере», – сказал Тимаков.
Он отметил, что отменять масочный режим в России пока рано, так как в стране еще велика доля восприимчивых к коронавирусу людей. «Научные работы показывают, что коронавирусная инфекция является дозозависимой, и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм», – объяснил инфекционист. В этом случае маска выступает естественным барьером, добавил он.
Ранее власти Удмуртии и Чечни отменили требование носить маски в регионах и сделали его рекомендацией. После этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требование о ношении масок в общественных местах в России не отменяется, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом.