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Песков оценил критический манифест Богомолова о новых западных ценностях

Ведомости

Режиссер Константин Богомолов имеет право на собственную точку зрения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя манифест кинодеятеля с критикой «нового этического рейха», сформировавшегося в Европе.

«Это точка зрения человека, творчество которого импонирует многим, который имеет много поклонников, поэтому он имеет право на свою точку зрения», — сказал представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что нужно уважать любую точку зрения, если она не противоречит действующим в стране законам. Песков добавил, что людям необходимо принимать во внимание взгляды друг друга.

10 февраля «Новая газета» опубликовала манифест Богомолова «Похищение Европы 2.0». В нем он утверждает, что Запад решил «ликвидировать сложного человека», «кастрировать его темную натуру» и запретить ему «свободно ненавидеть». Режиссер заявил, Европа формирует новую систему ценностей и наказывает тех, кто с ними не согласен.

Говоря о России, Богомолов подчеркнул, что ей следует «отцепиться от Европы». Сейчас же, по его словам, страна находится «в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти». «Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека», — заявил кинодеятель.

Константин Богомолов — российский театральный и кинорежиссер. С 2019 г. он является художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. Известен сериалами «Содержанки» и «Хороший человек». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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