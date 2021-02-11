Песков оценил критический манифест Богомолова о новых западных ценностях

«Это точка зрения человека, творчество которого импонирует многим, который имеет много поклонников, поэтому он имеет право на свою точку зрения», — сказал представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что нужно уважать любую точку зрения, если она не противоречит действующим в стране законам. Песков добавил, что людям необходимо принимать во внимание взгляды друг друга.