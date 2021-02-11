Песков оценил критический манифест Богомолова о новых западных ценностях
Режиссер Константин Богомолов имеет право на собственную точку зрения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя манифест кинодеятеля с критикой «нового этического рейха», сформировавшегося в Европе.
«Это точка зрения человека, творчество которого импонирует многим, который имеет много поклонников, поэтому он имеет право на свою точку зрения», — сказал представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что нужно уважать любую точку зрения, если она не противоречит действующим в стране законам. Песков добавил, что людям необходимо принимать во внимание взгляды друг друга.
10 февраля «Новая газета» опубликовала манифест Богомолова «Похищение Европы 2.0». В нем он утверждает, что Запад решил «ликвидировать сложного человека», «кастрировать его темную натуру» и запретить ему «свободно ненавидеть». Режиссер заявил, Европа формирует новую систему ценностей и наказывает тех, кто с ними не согласен.
Говоря о России, Богомолов подчеркнул, что ей следует «отцепиться от Европы». Сейчас же, по его словам, страна находится «в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти». «Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека», — заявил кинодеятель.
Константин Богомолов — российский театральный и кинорежиссер. С 2019 г. он является художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. Известен сериалами «Содержанки» и «Хороший человек».