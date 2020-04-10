Богомолов снимет для Start screenlife-сериал о любви во время карантина

Планируется, что сериал будет состоять из 10 эпизодов по 15 минут. Screenlife («экранная жизнь») – это формат, при котором все действия разворачиваются на экранах смартфонов и компьютеров: герои ищут информацию в браузере, совершают видеозвонки, общаются в мессенджерах, читают соцсети и т. д. Помимо Богомолова в России с таким форматом экспериментирует Тимур Бекмамбетов. В сентябре прошлого года основанная им компания Bazelevs запустила платформу screenlife.com, в рамках которой будет продвигать контент в формате screenlife.