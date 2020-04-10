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Богомолов снимет для Start screenlife-сериал о любви во время карантина

Ведомости

Режиссер Константин Богомолов снимет сериал «Безопасные связи» в формате screenlife, премьера состоится уже в конце апреля на видеосервисе Start. В центре сюжета – истории трех пар разного возраста, отношения которых развиваются в период карантина.

Планируется, что сериал будет состоять из 10 эпизодов по 15 минут. Screenlife («экранная жизнь») – это формат, при котором все действия разворачиваются на экранах смартфонов и компьютеров: герои ищут информацию в браузере, совершают видеозвонки, общаются в мессенджерах, читают соцсети и т. д. Помимо Богомолова в России с таким форматом экспериментирует Тимур Бекмамбетов. В сентябре прошлого года основанная им компания Bazelevs запустила платформу screenlife.com, в рамках которой будет продвигать контент в формате screenlife.

Видеосервис Start основан студией Yellow, Black and White (известна такими проектами, как «Папины дочки», «Кухня», «Последний богатырь», «Холоп»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных