Богомолов снимет для Start screenlife-сериал о любви во время карантина
Режиссер Константин Богомолов снимет сериал «Безопасные связи» в формате screenlife, премьера состоится уже в конце апреля на видеосервисе Start. В центре сюжета – истории трех пар разного возраста, отношения которых развиваются в период карантина.
Планируется, что сериал будет состоять из 10 эпизодов по 15 минут. Screenlife («экранная жизнь») – это формат, при котором все действия разворачиваются на экранах смартфонов и компьютеров: герои ищут информацию в браузере, совершают видеозвонки, общаются в мессенджерах, читают соцсети и т. д. Помимо Богомолова в России с таким форматом экспериментирует Тимур Бекмамбетов. В сентябре прошлого года основанная им компания Bazelevs запустила платформу screenlife.com, в рамках которой будет продвигать контент в формате screenlife.
Видеосервис Start основан студией Yellow, Black and White (известна такими проектами, как «Папины дочки», «Кухня», «Последний богатырь», «Холоп»).