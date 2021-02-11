«Коммерсантъ» узнал об уходе Топилина с должности главы ПФР

В ноябре того же года премьер-министр сообщил о планах сократить штат госслужащих в 2021 г. С 1 января текущего года штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Также планировалось сократить 36 заместителей руководителей ведомств. Реформу планируется закончить к 1 апреля. В рамках реформы изменена структура центрального аппарата правительства. Кроме того, в прошлом ноябре Мишустин анонсировал реформу институтов развития, призванную сократить их количество путем переподчинения, слияния и ликвидации.