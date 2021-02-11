«Коммерсантъ» узнал об уходе Топилина с должности главы ПФР
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин покинул свою должность, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как рассказали собеседники газеты в правительстве, Топили сообщил о своем уходе сотрудникам фонда сегодня вечером. Имя своего преемника он не сообщил, равно как и новое место работы. В пресс-службе ПФР не ответили на запрос издания. Официальной информации об отставке Топилина пока нет.
По словам источника газеты в ПФР, информация об отставке Топилина связывается с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов в контексте реформы институтов развития. Другой собеседник издания добавил, что Топилин «не вписался в команду нынешнего правительства». Информации о том, будет ли ПФР слит с какой-либо другой организацией, пока также нет.
Топилин возглавил ПФР в январе 2020 г. после того, как правительство Дмитрия Медведева, где Топилин с 2012 г. занимал должность министра труда, ушло в отставку. Топилин работал в аппарате правительства на различных должностях с 1994 г.
В июле 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин предложил президенту России Владимиру Путину создать «социальное казначейство» – систему, которая повысит адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. В правительстве считают, что несмотря на аномальной для постсоветского времени доли пособий в общих доходах населения (19%) и в ВВП (3%), до действительно нуждающихся доходит только четверть выделяемых средств.
В ноябре того же года премьер-министр сообщил о планах сократить штат госслужащих в 2021 г. С 1 января текущего года штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Также планировалось сократить 36 заместителей руководителей ведомств. Реформу планируется закончить к 1 апреля. В рамках реформы изменена структура центрального аппарата правительства. Кроме того, в прошлом ноябре Мишустин анонсировал реформу институтов развития, призванную сократить их количество путем переподчинения, слияния и ликвидации.