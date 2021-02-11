В Роспотребнадзоре назвали число выявленных мутаций коронавируса

«База по мутациям насчитывает около 40 тыс. различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых являются уникальными. Но часть из них получает распространение», – сказала Руженцова (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что мутации коронавируса объединены в семь основных групп, которые постепенно распространяются по разным странам.