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В Роспотребнадзоре назвали число выявленных мутаций коронавируса

Ведомости

В мире выявлено около 40 тыс. мутаций коронавируса, заявила заместитель директора по клинической работе МНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова на онлайн-семинаре.

«База по мутациям насчитывает около 40 тыс. различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых являются уникальными. Но часть из них получает распространение», – сказала Руженцова (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что мутации коронавируса объединены в семь основных групп, которые постепенно распространяются по разным странам.

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел. 

По данным оперштаба на 11 февраля, в России за сутки выявили 15 038 новых случаев коронавируса, 21 961 человек выздоровел, 553 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заражения и свыше 78 000 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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