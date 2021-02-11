В Роспотребнадзоре назвали число выявленных мутаций коронавируса
В мире выявлено около 40 тыс. мутаций коронавируса, заявила заместитель директора по клинической работе МНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова на онлайн-семинаре.
«База по мутациям насчитывает около 40 тыс. различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых являются уникальными. Но часть из них получает распространение», – сказала Руженцова (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что мутации коронавируса объединены в семь основных групп, которые постепенно распространяются по разным странам.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел.
По данным оперштаба на 11 февраля, в России за сутки выявили 15 038 новых случаев коронавируса, 21 961 человек выздоровел, 553 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заражения и свыше 78 000 летальных исходов.