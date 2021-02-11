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СК рассказал о расследовании хищения средств вкладчиков «Югры» на 267 млрд рублей

Ведомости

Следственный комитет продолжает расследование дела о хищении денежных средств вкладчиков банка «Югра», речь идет о сумме в 267 млрд руб., сообщается на сайте ведомства. 

«СК России продолжает устанавливать обстоятельства хищения Хотиным и его соучастниками денежных средств ПАО «Банк «Югра» на сумму свыше 267 млрд руб.», — говорится в сообщении. Отмечается, что по делу активно проводятся следственные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности и возмещению причиненного ущерба.

Предварительно установлено, что пострадали более 16 тыс. человек, вклады которых превысили сумму страхового возмещения.

По версии следствия, бывший совладелец и основной собственник рухнувшего три года назад банка Алексей Хотин из корыстных побуждений в 2014 г. создал организованную группу, в состав которой привлек руководителей банка – Дмитрия Шиляева, Алексея Нефедова и Нину Чернову. Хищения на сумму 23,6 млрд руб. были совершены в период с 2014 по 2017 гг. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.

Как отмечает СК, по одному из уголовных дел, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), расследование завершено. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Хотина задержали в апреле и отправили под домашний арест. Ему и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Позднее возбудили еще одно уголовное дело, совокупный ущерб по делам оценивался в около 290 млрд руб.

Центробанк отозвал лицензию у банка в июле 2017 г., а через год, в сентябре 2018 г., Арбитражный суд Москвы по заявлению регулятора признал его банкротом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных