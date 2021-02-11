СК рассказал о расследовании хищения средств вкладчиков «Югры» на 267 млрд рублей
Следственный комитет продолжает расследование дела о хищении денежных средств вкладчиков банка «Югра», речь идет о сумме в 267 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.
«СК России продолжает устанавливать обстоятельства хищения Хотиным и его соучастниками денежных средств ПАО «Банк «Югра» на сумму свыше 267 млрд руб.», — говорится в сообщении. Отмечается, что по делу активно проводятся следственные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности и возмещению причиненного ущерба.
Предварительно установлено, что пострадали более 16 тыс. человек, вклады которых превысили сумму страхового возмещения.
По версии следствия, бывший совладелец и основной собственник рухнувшего три года назад банка Алексей Хотин из корыстных побуждений в 2014 г. создал организованную группу, в состав которой привлек руководителей банка – Дмитрия Шиляева, Алексея Нефедова и Нину Чернову. Хищения на сумму 23,6 млрд руб. были совершены в период с 2014 по 2017 гг. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Как отмечает СК, по одному из уголовных дел, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), расследование завершено. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Хотина задержали в апреле и отправили под домашний арест. Ему и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Позднее возбудили еще одно уголовное дело, совокупный ущерб по делам оценивался в около 290 млрд руб.
Центробанк отозвал лицензию у банка в июле 2017 г., а через год, в сентябре 2018 г., Арбитражный суд Москвы по заявлению регулятора признал его банкротом.