СК рассказал о расследовании хищения средств вкладчиков «Югры» на 267 млрд рублей

По версии следствия, бывший совладелец и основной собственник рухнувшего три года назад банка Алексей Хотин из корыстных побуждений в 2014 г. создал организованную группу, в состав которой привлек руководителей банка – Дмитрия Шиляева, Алексея Нефедова и Нину Чернову. Хищения на сумму 23,6 млрд руб. были совершены в период с 2014 по 2017 гг. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.