Против Хотина возбудили новое уголовное дело
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Следственный комитет России (СКР) возбудил новое дело в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, передает РБК со ссылкой на заявление представителя ведомства в Басманном суде. Банкиру вменяется растрата в общей сложности 290 млрд руб. Источник «Ведомостей» в СКР подтвердил информацию о возбуждении нового уголовного дела.
Как заявил представитель СКР в Басманном суде, где рассматривается вопрос о продлении ареста Хотина, новое дело было возбуждено по факту растраты средств ПАО «Банк Югра» на сумму более 282 млрд руб. Дело было возбуждено 10 июля, по нему предстоит допросить более 100 человек и провести комплекс экспертиз.
Хотина задержали в апреле и отправили под домашний арест. Ему и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Таким образом, совокупный ущерб по делам составил около 290 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму.
В августе «Коммерсантъ сообщал, что сумма ущерба по делу Хотина увеличилась. Издание отмечало, что это произошло, когда задержали экс-директора московского филиала банка «Югра» Нину Чернову и еще нескольких человек. Чернову задержали 14 июня и на следующий день арестовали. По версии следствия, Чернова выдавала заведомо невозвратные кредиты.
ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г. На тот момент банк занимал 15-е место в российской банковской системе по величине вкладов. С момента ввода временной администрации дыра в «Югре» переоценивалась несколько раз, последняя цифра составила 160 млрд руб. Выплаты АСВ вкладчикам превысили 170 млрд руб.
Дело против Хотина было инициировано после того, как АСВ сообщило в ФСБ о возможном выводе средств из банка Хотиным и другими лицами. В ходе конкурсного производства АСВ выявило признаки «хищения принадлежащего банку имущества под видом выдачи кредитов юридическим лицам». Агентство сообщило ФСБ, что с 29 декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. «Югра» заключила договоры кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем» – компании получили 7,83 млрд руб. Эти деньги они перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть», писало АСВ. После отзыва у «Югры» лицензии заемщики перестали гасить долги. Кредиты были выданы под обеспечение, но его ликвидность не гарантирует возврат долга, отмечало АСВ.
Кроме того, АСВ указывало, что кредитные договоры подписаны Шиляевым, а сделки одобрены кредитным комитетом, в который входили Нефедов и другие менеджеры. Именно поэтому они стали фигурантами уголовного дела наравне с Хотиным.
Хроника преследований российских бизнесменов
Кто: Основатель инвестиционной компании Baring Vostok
Статья: 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
15 февраля основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В апреле меру пресечения смягчили, отправив Калви под домашний арест. По делу арестованы еще пять человек, четверо фигурантов дела не считают себя виновными. Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев признал вину и дал показания на других обвиняемых
Кто: Бывший министр по делам открытого правительства
Статья: 210 ч. 3 УК (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и 159 ч. 4 УК (мошенничество в особо крупном размере).
26 марта Абызова задержали и предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.
В мае в квартире Михаила Абызова нашли наркотики. Однако, по словам его адвоката, отпечатков пальцев бывшего министра на пакетике с наркотиками не обнаружено
Кто: Владелец банка «Югра»
Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)
19 апреля 2019 г. Хотин был задержан и заключен под домашний арест. Альфа-банк подал в Мещанский районный суд пять исков против Хотина и ряда его компаний. Иски банка к Хотину связаны с ситуацией вокруг банка «Югра», у которого в июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию. Возбуждено уголовное дело: Хотину вменяют растрату 7,5 млрд руб.
20 июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к восьми связанным с Хотиным структурам на 16,8 млрд руб.
Кто: Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко»
Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)
20 июня Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого на два месяца. Он был задержан по факту хищения денежных средств у банка «Кредит экспресс». Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также несколько сотрудников похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой
Кто: Один из основателей компании «Вимм-билль-данн»
Статья: 159 УК (мошенничество)
18 июня ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Якобашвили. Дело было возбуждено по жалобе бывшего партнера бизнесмена по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море.
Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание»
Кто: Основатель и председатель совета директоров группы «Рольф»
Статья: 193.1 ч. 3 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов)
27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова. По данным следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской Panabel Limited акций компании «Рольф эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.
Петров в интервью «Ведомостям» заявил, что не планирует «возвращаться туда, где (ему) собираются что-то пришить»