Против Хотина возбудили новое уголовное дело

Максим Стулов / Ведомости

Следственный комитет России (СКР) возбудил новое дело в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, передает РБК со ссылкой на заявление представителя ведомства в Басманном суде. Банкиру вменяется растрата в общей сложности 290 млрд руб. Источник «Ведомостей» в СКР подтвердил информацию о возбуждении нового уголовного дела.

Как заявил представитель СКР в Басманном суде, где рассматривается вопрос о продлении ареста Хотина, новое дело было возбуждено по факту растраты средств ПАО «Банк Югра» на сумму более 282 млрд руб. Дело было возбуждено 10 июля, по нему предстоит допросить более 100 человек и провести комплекс экспертиз.

Хотина задержали в апреле и отправили под домашний арест. Ему и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Таким образом, совокупный ущерб по делам составил около 290 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму.

В августе «Коммерсантъ сообщал, что сумма ущерба по делу Хотина увеличилась. Издание отмечало, что это произошло, когда задержали экс-директора московского филиала банка «Югра» Нину Чернову и еще нескольких человек. Чернову задержали 14 июня и на следующий день арестовали. По версии следствия, Чернова выдавала заведомо невозвратные кредиты.

ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г. На тот момент банк занимал 15-е место в российской банковской системе по величине вкладов. С момента ввода временной администрации дыра в «Югре» переоценивалась несколько раз, последняя цифра составила 160 млрд руб. Выплаты АСВ вкладчикам превысили 170 млрд руб.

Дело против Хотина было инициировано после того, как АСВ сообщило в ФСБ о возможном выводе средств из банка Хотиным и другими лицами. В ходе конкурсного производства АСВ выявило признаки «хищения принадлежащего банку имущества под видом выдачи кредитов юридическим лицам». Агентство сообщило ФСБ, что с 29 декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. «Югра» заключила договоры кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем» – компании получили 7,83 млрд руб. Эти деньги они перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть», писало АСВ. После отзыва у «Югры» лицензии заемщики перестали гасить долги. Кредиты были выданы под обеспечение, но его ликвидность не гарантирует возврат долга, отмечало АСВ.

Кроме того, АСВ указывало, что кредитные договоры подписаны Шиляевым, а сделки одобрены кредитным комитетом, в который входили Нефедов и другие менеджеры. Именно поэтому они стали фигурантами уголовного дела наравне с Хотиным.

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