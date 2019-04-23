За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

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Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. Возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб Михаил Почуев / ТАСС

Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. Возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК). 22 апреля по тому же делу под домашний арест поместили и бывших предправления и президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова, сообщил представитель Басманного суда.

В начале было слово

Хотин подозревается в хищении средств из «Югры», в его задержании Следственному комитету (СКР) помогали сотрудники ФСБ. Именно туда обратился конкурсный управляющий «Югры» – Агентство по страхованию вкладов (АСВ); «Ведомости» ознакомились с его письмом в ФСБ. Представитель АСВ подтвердил факт отправки такого письма и его содержание.

Заявлению АСВ предшествовало письмо председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину, рассказал человек, видевший перечень документов по этому уголовному делу. СКР прилагал к ходатайству об аресте Хотина некое письмо Набиуллиной, но его содержание и адресат на суде не разглашались, передавал корреспондент РБК из зала суда (среди документов было и письмо АСВ). Дело действительно возбуждено после заявления в ФСБ со стороны АСВ, которое инициировано ЦБ и которому был дан ход «на самом верху», подтверждает сотрудник правоохранительных органов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».

Представитель Басманного суда переадресовал вопросы «Ведомостей» в СКР. Представитель СКР ранее сообщил «Ведомостям», что следствие не будет раскрывать дополнительные подробности дела, а во вторник его телефон не отвечал. Запросы в ЦБ и ФСБ остались без ответа. Связаться с адвокатом Хотина Игорем Мардиросовым не удалось: в московской коллегии адвокатов «Центр правовой помощи» сообщили, что он не общается со СМИ.