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Собянин оценил шансы Москвы справиться с новой вспышкой коронавируса

Ведомости

Москва сможет пережить новую вспышку коронавируса в случае ее возникновения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Если даже будет какой-то всплеск, то он не будет критичным. Мы его переживем, и дальше будем выходить из пандемии и заниматься привычными делами, и вести привычный образ жизни», — цитирует «РИА Новости» Собянина.

При этом он надеется, что тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе будет продолжаться.

Ранее Собянин заявил, что если наблюдаемая сейчас динамика по коронавирусу сохранится, введенные в связи с пандемией ограничения будут сняты в Москве в мае.

По данным оперативного штаба на 11 февраля, в Москве за сутки выявили 2040 случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано 950 тыс. заболевших, из них 74 тыс. продолжают лечение. Выздоровели почти 862 тыс. пациентов, погибли более 14 тыс.

Ранее по теме: В России выявили 15 038 случаев заражения коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных