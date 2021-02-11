Собянин оценил шансы Москвы справиться с новой вспышкой коронавируса
Москва сможет пережить новую вспышку коронавируса в случае ее возникновения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Если даже будет какой-то всплеск, то он не будет критичным. Мы его переживем, и дальше будем выходить из пандемии и заниматься привычными делами, и вести привычный образ жизни», — цитирует «РИА Новости» Собянина.
При этом он надеется, что тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе будет продолжаться.
Ранее Собянин заявил, что если наблюдаемая сейчас динамика по коронавирусу сохранится, введенные в связи с пандемией ограничения будут сняты в Москве в мае.
По данным оперативного штаба на 11 февраля, в Москве за сутки выявили 2040 случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано 950 тыс. заболевших, из них 74 тыс. продолжают лечение. Выздоровели почти 862 тыс. пациентов, погибли более 14 тыс.