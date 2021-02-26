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Мария Бутина получила благодарность от Путина

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Член Общественной палаты Мария Бутина, освобожденная ранее из тюрьмы в США, получила благодарность от президента России Владимира Путина за большой вклад в укрепление российской государственности. Документ она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Благодарность. За большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность Бутиной Марии Валерьевне — члену общественной палаты Российской Федерации. В.Путин», — говорится в документе.

Бутина была задержана в США в июле 2018 г. По версии следствия, Бутина устанавливала неофициальные контакты с американцами для того, чтобы влиять на американскую политику, и не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Во время судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. В апреле американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. Затем Бутину депортировали в Россию, и 26 октября 2019 г. она вернулась в Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных