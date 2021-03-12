В Петербурге закроют проезд под «мостом глупости»

Проезд под мостом закрывается 13 марта в 23.00 и не откроется до 15 мая, рассказали изданию в Смольном. За это время планируется провести работы по капитальному ремонту прилегающей ул. Труда, а также впоследствии увеличить габарит проезда до 4,5 м. Увеличения габарита планируется достичь не за счет подъема моста, а за счет углубления участка улицы под ним. Сроки и объемы этого ремонта пока не определены, уточняет «Фонтанка».