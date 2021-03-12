В Петербурге закроют проезд под «мостом глупости»
Власти Санкт-Петербурга намерены закрыть движение под так называемым мостом глупости, который стал известен из-за застревающих под ним грузовых машин. Об этом сообщает «Фонтанка».
Из-за слухов о закрытии проезда под Мостом глупости, водители грузовичков выстроились в очередь и штурмуют мост друг за другом.— Мост глупости (@FoolsBridge) March 12, 2021
У нас 204й!
Надо успеть округлить счетчик! pic.twitter.com/uhg8ys9tNa
Проезд под мостом закрывается 13 марта в 23.00 и не откроется до 15 мая, рассказали изданию в Смольном. За это время планируется провести работы по капитальному ремонту прилегающей ул. Труда, а также впоследствии увеличить габарит проезда до 4,5 м. Увеличения габарита планируется достичь не за счет подъема моста, а за счет углубления участка улицы под ним. Сроки и объемы этого ремонта пока не определены, уточняет «Фонтанка».
Мост проходит через реку Кузьминки на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Перед мостом установлены знаки, предупреждающие, что предельная допустимая высота автомобиля не должна превышать 2,7 м, а на самом мосту вывешивали предупреждающие баннеры: «Опасно! Низкий мост. Газель не проедет», отмечает издание. Однако под мостом после его постройки в 2009 г. застряло уже больше 200 машин.
В социальных сетях со временем появились «официальные группы» «Моста глупости». В них выкладывались фотографии очередных «жертв» моста.