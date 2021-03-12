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В Петербурге закроют проезд под «мостом глупости»

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Власти Санкт-Петербурга намерены закрыть движение под так называемым мостом глупости, который стал известен из-за застревающих под ним грузовых машин. Об этом сообщает «Фонтанка». 

Проезд под мостом закрывается 13 марта в 23.00 и не откроется до 15 мая, рассказали изданию в Смольном. За это время планируется провести работы по капитальному ремонту прилегающей ул. Труда, а также впоследствии увеличить габарит проезда до 4,5 м. Увеличения габарита планируется достичь не за счет подъема моста, а за счет углубления участка улицы под ним. Сроки и объемы этого ремонта пока не определены, уточняет «Фонтанка». 

Мост проходит через реку Кузьминки на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Перед мостом установлены знаки, предупреждающие, что предельная допустимая высота автомобиля не должна превышать 2,7 м, а на самом мосту вывешивали предупреждающие баннеры: «Опасно! Низкий мост. Газель не проедет», отмечает издание. Однако под мостом после его постройки в 2009 г. застряло уже больше 200 машин. 

В социальных сетях со временем появились «официальные группы» «Моста глупости». В них выкладывались фотографии очередных «жертв» моста. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных