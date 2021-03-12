В Москве 18 марта пройдет концерт в рамках Дней Крыма
В московских Лужниках 18 марта состоится праздничный концерт в рамках Дней Крыма, сообщили в правительстве Москвы.
Мероприятие посвящено семилетию возвращения Крыма в состав России. Организаторами концерта являются Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Комитет по туризму города Москвы, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и АО «Олимпийский комплекс «Лужники».
На мероприятии будут соблюдаться рекомендованные Роспотребнадзором меры предосторожности: посетителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Количество занятых зрителями мест не будет превышать 50% от общего числа.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.