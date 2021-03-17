Путин потребовал усилить борьбу с коррупцией
Коррумпированных госслужащих можно выявлять по несоответствию их доходов и расходов, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры. Он также призвал совершенствовать механизмы возвращения на родину средств, полученных преступным путем и выведенных за границу.
Глава государства отметил важность борьбы с коррупцией в гособоронзаказе и госзакупках, сфере предоставления госуслуг, а также использования муниципального и государственного имущества. «Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам. На повестке дня и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путем», — передает слова Путина пресс-служба Кремля.
Глава государства также попросил эффективно использовать возможности созданной ранее под эгидой Генпрокуратуры межведомственной группы, в том числе для предотвращения вывода за рубеж и возврата средств, незаконно полученных госслужащими.
В начале марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за 2020 г. суды арестовали имущество обвиняемых по коррупционным делам на общую сумму 10 млрд руб., что на 3 млрд рублей больше, чем в 2019 г. Всего в 2020 году было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. Из них более 9,9 тыс. — по фактам взяточничества. Количество таких дел выросло на 5,5% по сравнению с 2019 г. К ответственности за коррупцию в 2020 г. привлечено свыше 9,5 тыс. человек.