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Белорусские правозащитники сообщили о задержании более 240 человек на акциях протеста

Ведомости

Свыше 240 человек были задержаны на акциях протеста в Белоруссии 27 марта, следует из данных правозащитного центра «Весна».

Большинство задержаний приходятся на Минск, где была анонсирована акция протеста в районе площади Бангалор. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка за призывы в Telegram-каналах к участию в этот день в несанкционированных мероприятиях. В районе площади происходили точечные задержания.

Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявила накануне, что протестная активность в Белоруссии «приближена к нулю», а во всех регионах страны «не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия». Вместе с тем были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами, добавила она. Позднее в комментарии ТАСС Чемоданова отметила, что в республике были задержаны более 100 человек (по данным на 16:00 27 марта) за нарушения общественного порядка.

На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: В Белоруссии возбудили почти 1000 уголовных дел из-за беспорядков в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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