Белорусские правозащитники сообщили о задержании более 240 человек на акциях протеста

Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявила накануне, что протестная активность в Белоруссии «приближена к нулю», а во всех регионах страны «не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия». Вместе с тем были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами, добавила она. Позднее в комментарии ТАСС Чемоданова отметила, что в республике были задержаны более 100 человек (по данным на 16:00 27 марта) за нарушения общественного порядка.