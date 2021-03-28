Белорусские правозащитники сообщили о задержании более 240 человек на акциях протеста
Свыше 240 человек были задержаны на акциях протеста в Белоруссии 27 марта, следует из данных правозащитного центра «Весна».
Большинство задержаний приходятся на Минск, где была анонсирована акция протеста в районе площади Бангалор. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка за призывы в Telegram-каналах к участию в этот день в несанкционированных мероприятиях. В районе площади происходили точечные задержания.
Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявила накануне, что протестная активность в Белоруссии «приближена к нулю», а во всех регионах страны «не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия». Вместе с тем были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами, добавила она. Позднее в комментарии ТАСС Чемоданова отметила, что в республике были задержаны более 100 человек (по данным на 16:00 27 марта) за нарушения общественного порядка.
На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста.