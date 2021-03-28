В России за сутки выявили 9088 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 9088 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 519 832. Умерли за день 336 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 97 740.
Вчера, 27 марта, оперштаб сообщил о 8885 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1878 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1151 пациент, скончались 52 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 701 заболевшего.
За сутки в России полностью выздоровели 8 630 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 139 128 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 126,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,77 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 30,2 млн случаев, Бразилии (свыше 12,4 млн) и Индии (более 11,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее в Минздраве заявили, что некоторые ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно будет соблюдать в ближайшие один-два года. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что большая часть коронавирусных ограничений в России будет снята к осени. Для полного выхода из режима ограничений необходима выработка коллективного иммунитета у населения, подчеркивал президент России Владимир Путин. Он отметил, что для полной стабилизации ситуации должны быть вакцинированы не менее 60% взрослого населения страны.