Путин не стал называть выбранную им вакцину от коронавируса

«Я просил и коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал. Не знают даже ни (вице-премьер) Татьяна Алексеевна Голикова, ни (глава Роспотребнадзора Анна) Попова, я никому этого не говорю», — рассказал он.