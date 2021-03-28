Путин не стал называть выбранную им вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин привился одной из российских вакцин от коронавируса, однако кроме главы государства лишь его лечащий врач знает, какой именно. Об этом Путин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
«Я просил и коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал. Не знают даже ни (вице-премьер) Татьяна Алексеевна Голикова, ни (глава Роспотребнадзора Анна) Попова, я никому этого не говорю», — рассказал он.
Путин отметил, что вакцинировался одним из российских препаратов, которые все «примерно одинаковые по своим качествам».
«В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день», — добавил он.
Путин сделал прививку от коронавируса вечером 23 марта. О решении вакцинироваться президент заявил сам накануне. Песков уточнял, что президент получил первую дозу вакцины от коронавируса и примерно через три недели получит вторую.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.