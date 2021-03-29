Часть сотрудников центра Гамалеи сделали повторные прививки «Спутником V»

«Конечно, "Спутник V" может использоваться для ревакцинации. Никаких ограничений нет. Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались. И ряд из них, пожилых, были перевакцинированы. Очень хорошие [иммунные] ответы», — рассказал Логунов (цитата по ТАСС). По его словам, у пожилых людей гораздо реже возникают побочные эффекты от вакцины, чем у молодых. Логунов пояснил, что это происходит из-за старения иммунной системы у людей зрелого возраста.