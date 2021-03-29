Часть сотрудников центра Гамалеи сделали повторные прививки «Спутником V»
Несколько пожилых сотрудников научного центра им. Н.Ф. Гамалеи сделали повторные прививки от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщил замдиректора центра Денис Логунов в эфире «Первого канала».
«Конечно, "Спутник V" может использоваться для ревакцинации. Никаких ограничений нет. Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались. И ряд из них, пожилых, были перевакцинированы. Очень хорошие [иммунные] ответы», — рассказал Логунов (цитата по ТАСС). По его словам, у пожилых людей гораздо реже возникают побочные эффекты от вакцины, чем у молодых. Логунов пояснил, что это происходит из-за старения иммунной системы у людей зрелого возраста.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что повторная вакцинация от коронавируса «Спутником V», вероятно, будет невозможна, так как компоненты вакцины будут разрушаться выработанными ранее антителами. Повторная вакцинация будет возможна другими препаратами, такими как «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», отметила она.
Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация «Спутником V» может быть эффективнее первичной.Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова через пресс-службу уточнила, что вопросы ревакцинации, в том числе выбор препарата, находятся в компетенции лечащего врача и решаются в каждом случае индивидуально.