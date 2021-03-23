Гинцбург оценил эффективность повторной вакцинации «Спутником V»

«Ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», — сказал Гинцбург (цитата по ТАСС). По данным ряда научных исследований, предсуществующий иммунитет к аденовирусам почти не влияет на развитие иммунного ответа после вакцинации препаратами на основе аденовирусных векторов. Кроме того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену, объяснил он.