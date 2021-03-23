Гинцбург оценил эффективность повторной вакцинации «Спутником V»
Повторная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» может быть эффективнее первичной, заявил журналистам директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», — сказал Гинцбург (цитата по ТАСС). По данным ряда научных исследований, предсуществующий иммунитет к аденовирусам почти не влияет на развитие иммунного ответа после вакцинации препаратами на основе аденовирусных векторов. Кроме того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену, объяснил он.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что повторная вакцинация от коронавируса «Спутником V», вероятно, будет невозможна, так как компоненты вакцины будут разрушаться выработанными ранее антителами. Повторная вакцинация будет возможна другими препаратами, такими как «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», отметила она.
Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова через пресс-службу уточнила, что вопросы ревакцинации, в том числе выбор препарата, находятся в компетенции лечащего врача и решаются в каждом случае индивидуально.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.