В Роспотребнадзоре оценили возможность повторного вакцинирования «Спутником V»

«Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела», — сказала эпидемиолог в эфире «Соловьев LIVE».