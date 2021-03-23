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В Роспотребнадзоре оценили возможность повторного вакцинирования «Спутником V»

Ведомости

Повторная вакцинация препаратом от коронавируса «Спутник V», вероятно, будет невозможна, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, слова которой передает «РИА Новости».

«Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела», — сказала эпидемиолог в эфире «Соловьев LIVE».

По словам Пшеничной, если проводить вакцинацию этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в организме. Повторная вакцинация будет возможна другими вакцинами от коронавируса, такими как «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», отметила она.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают препаратом «Спутником V», разработанным в научном центре им. Гамалеи. Вакцина вводится в два этапа с промежутком в 21 день. По данным научного журнала The Lancet, эффективность лекарства составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что обе дозы вакцины получили уже 4,3 млн граждан страны. Еще примерно 2 млн пока сделали лишь первый из двух уколов. Сам глава государства планирует сделать прививку 23 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных