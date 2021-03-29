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Минтруд скорректировал требования к имуществу при назначении детских пособий

Ведомости

Минтруд смягчил требования к имуществу семьи, которая претендует на пособие на ребенка 3-7 лет, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Соответствующие изменения внесли в проект постановления, который вступит в силу 1 апреля этого года.

При назначении пособия органы соцзащиты не будут учитывать доли в квартире, которые составляют 1/3 и меньше. Также в имуществе семьи не будут учитываться участки земли площадью 1 га, если участок расположен в сельской местности. В первоначальном проекте документа предлагалось не учитывать участки 0,25 га.

Согласно правилам, семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно. В составе имущества не будет учитываться жилье, признанное негодным для проживания, квартиры и участки земли, которые семья получила в качестве соцподдержки. Также не будут учитываться дальневосточные гектары.

Пособие на детей 3-7 лет начали выплачивать в 2020 г. Право на пособие имели семьи, в которых подушевой доход не превышал прожиточный минимум, установленный в регионе. Размер пособия составлял 50% прожиточного минимума ребенка в регионе.

Ранее по теме: Путин рассказал об увеличении размера детских пособий с 1 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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