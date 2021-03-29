Минтруд скорректировал требования к имуществу при назначении детских пособий
Минтруд смягчил требования к имуществу семьи, которая претендует на пособие на ребенка 3-7 лет, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Соответствующие изменения внесли в проект постановления, который вступит в силу 1 апреля этого года.
При назначении пособия органы соцзащиты не будут учитывать доли в квартире, которые составляют 1/3 и меньше. Также в имуществе семьи не будут учитываться участки земли площадью 1 га, если участок расположен в сельской местности. В первоначальном проекте документа предлагалось не учитывать участки 0,25 га.
Согласно правилам, семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно. В составе имущества не будет учитываться жилье, признанное негодным для проживания, квартиры и участки земли, которые семья получила в качестве соцподдержки. Также не будут учитываться дальневосточные гектары.
Пособие на детей 3-7 лет начали выплачивать в 2020 г. Право на пособие имели семьи, в которых подушевой доход не превышал прожиточный минимум, установленный в регионе. Размер пособия составлял 50% прожиточного минимума ребенка в регионе.