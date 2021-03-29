Минтруд скорректировал требования к имуществу при назначении детских пособий

При назначении пособия органы соцзащиты не будут учитывать доли в квартире, которые составляют 1/3 и меньше. Также в имуществе семьи не будут учитываться участки земли площадью 1 га, если участок расположен в сельской местности. В первоначальном проекте документа предлагалось не учитывать участки 0,25 га.