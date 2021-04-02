Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Путин заявил об эффективности «Спутника V» против всех мутаций коронавируса

Ведомости

Российская вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, передает пресс-служба Кремля.

«Она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса», – сказал Путин. Дмитриев согласился с президентом, отметив, что это стало возможным благодаря использованию двух различных уколов. «Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций», — рассказал он.

Президент обратил внимание на то, что тест-системы, в разработке которых участвует РФПИ, также эффективны против мутаций коронавируса и могут определять их. Глава фонда также согласился с этим утверждением. «Да, это очень важно, потому что мутации – это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих – и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин», – резюмировал Дмитриев.

Ранее Путин говорил, что все российские вакцины эффективны против мутаций коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в мире выявлено около 40 тыс. вариантов вируса. Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма COVID-19 в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

Ранее по теме: В России разработали технологию обновления вакцины от COVID-19 при мутации

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных