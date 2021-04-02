Путин заявил об эффективности «Спутника V» против всех мутаций коронавируса
Российская вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, передает пресс-служба Кремля.
«Она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса», – сказал Путин. Дмитриев согласился с президентом, отметив, что это стало возможным благодаря использованию двух различных уколов. «Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций», — рассказал он.
Президент обратил внимание на то, что тест-системы, в разработке которых участвует РФПИ, также эффективны против мутаций коронавируса и могут определять их. Глава фонда также согласился с этим утверждением. «Да, это очень важно, потому что мутации – это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих – и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин», – резюмировал Дмитриев.
Ранее Путин говорил, что все российские вакцины эффективны против мутаций коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в мире выявлено около 40 тыс. вариантов вируса. Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма COVID-19 в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.