Путин заявил об эффективности «Спутника V» против всех мутаций коронавируса

Президент обратил внимание на то, что тест-системы, в разработке которых участвует РФПИ, также эффективны против мутаций коронавируса и могут определять их. Глава фонда также согласился с этим утверждением. «Да, это очень важно, потому что мутации – это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих – и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин», – резюмировал Дмитриев.