Власти России разрабатывают новый критерий определения бедности
Правительство рассматривает новый критерий определения уровня бедности после вступления в силу нового механизма расчета прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.
«Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока еще не видели», — заявил Кудрин в ходе отчета в Госдуме.
По его словам, аудиторы Счетной палаты проанализировали меры властей по борьбе с бедностью и представили в правительство свои предложения. При определении уровня бедности ведомство ориентировалось на доходы граждан ниже прожиточного минимума.
Согласно новой методике, прожиточный минимум в России с 2021 года будет устанавливаться на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ – на уровне 43% медианной зарплаты. Ранее величина прожиточного минимума рассчитывалась на основе стоимости потребительской корзины. МРОТ устанавливался на уровне 100% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.