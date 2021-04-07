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Власти России разрабатывают новый критерий определения бедности

Ведомости

Правительство рассматривает новый критерий определения уровня бедности после вступления в силу нового механизма расчета прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

«Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока еще не видели», — заявил Кудрин в ходе отчета в Госдуме.

По его словам, аудиторы Счетной палаты проанализировали меры властей по борьбе с бедностью и представили в правительство свои предложения. При определении уровня бедности ведомство ориентировалось на доходы граждан ниже прожиточного минимума.

Согласно новой методике, прожиточный минимум в России с 2021 года будет устанавливаться на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ – на уровне 43% медианной зарплаты. Ранее величина прожиточного минимума рассчитывалась на основе стоимости потребительской корзины. МРОТ устанавливался на уровне 100% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных