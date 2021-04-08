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Сенатор Русских будет участвовать в выборах губернатора Ульяновской области

Ведомости

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что намерен участвовать в предстоящих губернаторских выборах.

«Безусловно. Будем готовиться к выборам, надеюсь на поддержку. Понимаю, что работа предстоит очень серьезная», — цитирует «РИА Новости» Русских.

Ранее член Совфеда Алексей Русских был назначен на должность врио губернатора Ульяновской области указом президента России Владимира Путина. Перед этим от должности главы региона был освобожден Сергей Морозов.

Алексей Русских родился в Ижевске (Удмуртия). Он является членом Совета Федерации от Московской области с 2018 г. До этого он в 2007-2018 гг. был депутатом Госдумы V, VI и VII созывов от фракции КПРФ.

Ранее по теме: Путин назначил сенатора Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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