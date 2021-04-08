Сенатор Русских будет участвовать в выборах губернатора Ульяновской области
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что намерен участвовать в предстоящих губернаторских выборах.
«Безусловно. Будем готовиться к выборам, надеюсь на поддержку. Понимаю, что работа предстоит очень серьезная», — цитирует «РИА Новости» Русских.
Ранее член Совфеда Алексей Русских был назначен на должность врио губернатора Ульяновской области указом президента России Владимира Путина. Перед этим от должности главы региона был освобожден Сергей Морозов.
Алексей Русских родился в Ижевске (Удмуртия). Он является членом Совета Федерации от Московской области с 2018 г. До этого он в 2007-2018 гг. был депутатом Госдумы V, VI и VII созывов от фракции КПРФ.