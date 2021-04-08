Путин назначил сенатора Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области

Ранее сегодня Морозов, дольше всех из действующих глав регионов занимающий пост, заявил, что обратился к президенту с прошением об отставке. Он добавил, что намерен баллотироваться от региона на выборах в Госдуму, которые также пройдут в сентябре. Морозов объяснил, что в случае избрания в нижнюю палату парламента будет эффективнее заниматься проблемами региона на федеральном уровне.