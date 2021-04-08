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Путин назначил сенатора Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил члена Совфеда Алексея Русских на должность врио губернатора Ульяновской области. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля.

«Алексей Русских назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области», — говорится в сообщении. Указ вступил в силу сегодня. Выборы нового главы региона пройдут в сентябре, в Единый день голосования.

Кроме того, Путин тем же указом освободил от должности теперь уже бывшего главу региона Сергея Морозова. «Принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С.И. по собственному желанию», — цитирует пресс-служба текст документа.

Алексей Русских родился в Ижевске (Удмуртия). Он является членом Совета Федерации от Московской области с 2018 г. До этого он в 2007-2018 гг. был депутатом Госдумы V, VI и VII созывов от фракции КПРФ.

Ранее сегодня Морозов, дольше всех из действующих глав регионов занимающий пост, заявил, что обратился к президенту с прошением об отставке. Он добавил, что намерен баллотироваться от региона на выборах в Госдуму, которые также пройдут в сентябре. Морозов объяснил, что в случае избрания в нижнюю палату парламента будет эффективнее заниматься проблемами региона на федеральном уровне.

Морозов занимал пост главы Ульяновской области 16 лет, с 2005 г.

Ранее по теме: Губернатор Ульяновской области подал в отставку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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