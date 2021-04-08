Путин назначил сенатора Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области
Президент России Владимир Путин назначил члена Совфеда Алексея Русских на должность врио губернатора Ульяновской области. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля.
«Алексей Русских назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области», — говорится в сообщении. Указ вступил в силу сегодня. Выборы нового главы региона пройдут в сентябре, в Единый день голосования.
Кроме того, Путин тем же указом освободил от должности теперь уже бывшего главу региона Сергея Морозова. «Принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С.И. по собственному желанию», — цитирует пресс-служба текст документа.
Алексей Русских родился в Ижевске (Удмуртия). Он является членом Совета Федерации от Московской области с 2018 г. До этого он в 2007-2018 гг. был депутатом Госдумы V, VI и VII созывов от фракции КПРФ.
Ранее сегодня Морозов, дольше всех из действующих глав регионов занимающий пост, заявил, что обратился к президенту с прошением об отставке. Он добавил, что намерен баллотироваться от региона на выборах в Госдуму, которые также пройдут в сентябре. Морозов объяснил, что в случае избрания в нижнюю палату парламента будет эффективнее заниматься проблемами региона на федеральном уровне.
Морозов занимал пост главы Ульяновской области 16 лет, с 2005 г.